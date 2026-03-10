Surne Bilbaok FIBA Europa Kopako finalerdietarako sailkatzea bideratzea bilatuko du Petkim Sporren kantxan, asteazken honetan
Txapelkeko final laurdenetako joaneko partida asteazkenean jokatuko da, 18:15etik aurrera, eta zuzenean emanen da kirolakeitb.eus-en eta ETB4ren bidez.
Surne Bilbaok Turkiako Ligako Petkim Sporren aurka jokatuko du asteazken honetan, Aliaga Belediyesi Enka Arenan, Aliagan, 18:15etik aurrera, 2025-2026 denboraldiko FIBA Europa Koparen final laurdenetako joaneko partidan. Partida zuzenean emanen da, kirolakeitb.eus eta ETB4 bitartez.
Euskal taldearen helburua aurreko urtean irabazi zuen titulua defendatzen ari den txapelketaren finalerdietarako sailkatzea bideratzea da. Bere aurkaria, Petkim Sport taldea, bere multzoko bigarren postuan sailkatu zen lehenengo faseetan, eta bere ligan arazo asko zeharkatzen ari da, bertan azken-aurrekoa da, 6-15eko balantzearekin.
Aliagarainoko bidaia luzearen ondorioz sortutako nekea, Esmirnatik 50 kilometro iparraldera, bertara ailegatzeko bilbotar taldeak bi hegaldi eta ordu bateko autobus bidaia bat egin behar izan ditu, eta batez ere Harald Freyen hutsegiteak dira neurketa honetarako Surne Bilbaoren oztopo handienak. Norvegiar antolatzailea, jada San Pablo Burgosen aurkako partida galdu zuena, hainbat asterako baja izanen da, duela hamar egun bere selekzioarekin jasan zuen lesio muskularraren ondorioz.
