El Surne Bilbao busca encarrilar el pase a semifinales de la FIBA Europe Cup en la cancha del Petkim Spor, este miércoles

El Surne Bilbao se enfrenta este miércoles al Petkim Spor, de la Liga de Turquía, en el Aliaga Belediyesi Enka Arena, en Aliaga, desde las 18:15 horas, en el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026. El encuentro será emitido, en directo, por kirolakeitb.eus y por ETB4.

El objetivo del equipo vasco es encarrilar el pase a semifinales, en la competición en la que está defendiendo el título que obtuvo en la pasada temporada. Su rival, el Petkim Spor, se clasificó como segundo de grupo en las dos primeras fases, y atraviesa muchísimos problemas en su liga, en la que es antepenúltimo, con un balance de 6-15.



El cansancio derivado del largo viaje hasta Aliaga, a unos 50 kilómetros al norte de Esmirna, a donde se ha desplazado la expedición bilbaína en dos vuelos y un trayecto de una hora de autobús, y, sobre todo, la sensible baja de Harald Frey, son los principales hándicaps del conjunto bilbaíno para este encuentro. El base noruego, que ya se perdió el partido ante el San Pablo Burgos, será baja varias semanas, a causa de la lesión muscular que se produjo en la pierna derecha hace diez días con su selección.