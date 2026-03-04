La Euroliga aprueba sedes alternativas para los equipos israelíes y el Dubái hasta el final de la fase regular

La Euroliga ha anunciado este miércoles que ha aprobado sedes alternativas para que los equipos israelíes y el Dubái Basketball puedan disputar como locales los partidos restantes de la temporada regular 2025-26 de la Euroliga y los encuentros de la BKT EuroCup, debido a la situación actual en su región.

En concreto, el Maccabi Rapyd Tel Aviv disputará todos sus partidos como local en la capital de Serbia, Belgrado, en el Aleksandar Nikolic Hall, mientras que el Hapoel IBI Tel Aviv jugará sus encuentros en Sofía (Bulgaria), en el Arena 8888.



Por su parte, el Dubái Basketball ejercerá como local en Sarajevo (Bosnia Herzegovina), en el Zetra Arena, y el Hapoel Midtown Jerusalem también jugará en Belgrado, en su caso en el Ranko Zeravica Sports Hall. De esta forma, el partido Dubái-Baskonia de la próxima semana se va a jugar en Sarajevo.



La Euroliga ha explicado que seguirá monitorizando la evolución de la situación y mantendrá el contacto con todas las partes implicadas, al tiempo que anunciará cualquier modificación de estas decisiones en caso de que cambien las circunstancias en la región.