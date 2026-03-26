12 puntista, 2026ko Banakako Laboral Kutxa zesta-punta txapelketan

Apirilaren 3tik 12ra lehiatuko dira, Berriatuko Mendibarren frontoian.
Banakako Laboral Kutxa txapelketaren aurkezpena
Banakako Laboral Kutxa zesta-punta txapelketaren aurkezpena
author image

EITB

Azken eguneratzea

Banakako Laboral Kutxa zesta-punta txapelketa Berriatuko Mendibarren frontoian jokatuko dute, apirilaren 3tik 12ra. Erkiaga txapeldunarekin batera beste hiru multzo-buru izango dira: Johan, Olharan eta Urreisti. Halaber, Argoitia, Garcia, Aaron, Txanika eta Libois izango dira aurtengo nobedade nagusiak.

Apirilaren 3an jokatuko dira final-zortzirenak eta partida guztiak ostiralez jokatuko dira, final handia izan ezik (maiatzak 2, larunbata).

Honako hau da partiden zerrenda: 

-Apirilak 3, ostirala (19:00tan). Final-zortzirenak:

A) Laduche vs Garcia

B) Libois vs Aaron

C) Argoitia vs Lekerika

D) Del Rio vs Txanika

-Apirilak 10, ostirala (20:00etan). Final laurdenak:

1) Olharan vs A kanporaketako irabazlea

2) Urreisti vs C kanporaketako irabazlea

-Apirilak 17, ostirala (20:00etan). Final-laurdenak:

1) Johan vs B kanporaketaren irabazlea

2) Erkiaga vs D kanporaketaren irabazlea

-Apirilak 24, ostirala (20:00etan):

Lehen finalerdia

Bigarren finalerdia

-Maiatzak 2, larunbata (20:00etan):

Finala

Jai Alai League Zesta-punta

