12 puntista, 2026ko Banakako Laboral Kutxa zesta-punta txapelketan
Banakako Laboral Kutxa zesta-punta txapelketa Berriatuko Mendibarren frontoian jokatuko dute, apirilaren 3tik 12ra. Erkiaga txapeldunarekin batera beste hiru multzo-buru izango dira: Johan, Olharan eta Urreisti. Halaber, Argoitia, Garcia, Aaron, Txanika eta Libois izango dira aurtengo nobedade nagusiak.
Apirilaren 3an jokatuko dira final-zortzirenak eta partida guztiak ostiralez jokatuko dira, final handia izan ezik (maiatzak 2, larunbata).
Honako hau da partiden zerrenda:
-Apirilak 3, ostirala (19:00tan). Final-zortzirenak:
A) Laduche vs Garcia
B) Libois vs Aaron
C) Argoitia vs Lekerika
D) Del Rio vs Txanika
-Apirilak 10, ostirala (20:00etan). Final laurdenak:
1) Olharan vs A kanporaketako irabazlea
2) Urreisti vs C kanporaketako irabazlea
-Apirilak 17, ostirala (20:00etan). Final-laurdenak:
1) Johan vs B kanporaketaren irabazlea
2) Erkiaga vs D kanporaketaren irabazlea
-Apirilak 24, ostirala (20:00etan):
Lehen finalerdia
Bigarren finalerdia
-Maiatzak 2, larunbata (20:00etan):
Finala
Zure interesekoa izan daiteke
Imanol Lopezek, azken mende laurdeneko atzelari onenak, erretiroa hartuko du, jaioterrian
Zumaian erretiratuko da, apirilaren 6an, eta finalerdia irabazten badu, astebetera, San Telmo egunean. Zumaiako Master Seriesean, momentuko aurrelaririk onena izango du Lopezek lagun: Aritz Erkiaga.
Erkiagak eta Atainek irabazi dute Ezkurdi Jai Alai Master Series txapelketa
Astelehenean jokatutako finalean, Urreisti eta Lekerika menderatu dituzte, hiru jokotan, 15-11, 12-15 eta 5-1.
Lur-Oaia eta Johan-Lopez, Araba Master Serieseko txapeldunak
Gaur jokatu dira Araba Master Serieseko finalak: emakumezkoetan, Lurrek eta Oaiak bi setetan mendean hartu dituzte Maite eta Frida (15-3, 15-10); gizonezkoetan, berriz, Johan eta Lopez gailendu dira Erkiagaren eta Zabalaren aurka (13-15, 13-15).
Ikusi "Miami Biscayne Cup" dokumentala
Astelehenean, martxoaren 2an, 22:15etik aurrera, ETB1en. Gozatu Danian (Miami) jokatutako zesta-punta txapelketaren bigarren edizioari buruzko dokumentalaz, protagonista nagusien eskutik.
Gorka Sorozabal: "Anai bezala funtzionatzen dugu, talde bat bezala"
Johan Sorozabalen, Gorka Sorozabalen, Aritz Erkiagaren eta Imanol Lopezen adierazpenak Biscayne Cupeko finalaren ostean.
Sorozabal anaien eta Erkiaga-Lopezen arteko Biscayne Cupeko finalaren laburpena
Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Lopez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).
Johan eta Gorka Sorozabalek irabazi dute Biscayne Cup, Erkiaga-Lopez bikotearen aurka lehen seta galdu (15-6), bigarrena irauli (8-15) eta hirugarrenean berdinketa hautsita (3-5).
Erkiaga-Lopez eta Johan-Gorka bikoteak iritsi dira Biscayne Cupeko finalera
Erkiagak eta Lopezek neurketa estu eta lehiatuan menderatu dituzte Urreisti eta Ibarluzea (15-11, 15-13); Sorozabal anaiak, aldiz, sendo eta agintari aritu dira Goitia eta Lekerikaren aurka (15-4, 15-11).
Puntista ohiak ere Biscayne Cuparekin gozatzen ari dira
Daniako pilotalekuan jokatzen ari den Biscayne Cup txapelketak zale asko erakarri ditu harmailetara, puntista ohiak ere tartean. Miguel Angel Meabebasterretxea, Pedro Mari Sardui, Asier Elezgarai eta Alex Rekalde puntista ohiekin izan gara, txapelketaren eta giroaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.