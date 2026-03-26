12 puntistas, en el Campeonato individual de cesta punta Laboral Kutxa 2026

El Campeonato individual de cesta punta Laboral Kutxa se disputará en el frontón Mendibarren de Berriatua , del 3 al 12 de abril . Junto al campeón Erkiaga, Johan, Olharan y Urreisti serán los cabezas de serie. Asimismo, Argoitia, García, Aaron, Txanika y Libois serán las principales novedades de este año.

El 3 de abril se disputarán los octavos de final y todos los partidos se jugarán el viernes, a excepción de la gran final, que será el sábado, 2 de mayo.

El calendario de partidos se distribuye así:

- Viernes 3 de abril (19:00 horas). Octavos de final:

A) Laduche vs. Garcia

B) Libois vs. Aaron

C) Argoitia vs. Lekerika

D) Del Río vs. Txanika

- Viernes 10 de abril (20:00 horas). Cuartos de final:

1) Ganador eliminatoria Olharan vs. A

2) Ganador eliminatoria Urreisti vs. C

- Viernes 17 de abril (20:00 horas). Cuartos de final:

1) Ganador de la eliminatoria Johan vs. B

2) Ganador eliminatoria Erkiaga vs. D

- Viernes 24 de abril (20:00 horas):

Primera semifinal

Segunda semifinal

- Sábado 2 de mayo (20:00 horas):

Final