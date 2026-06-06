Pérez-Landeta y Gaubeka-Gordon, ganadores en Sopelana
Este sábado se han disputado en Sopela las finales de pala del Torneo AMPO Euskal Herritik Mundura. En la final de pala cuero, Ibai Pérez y Landeta han superado en tres sets a Madariaga y Sierra (15-14, 12-15 y 10-8). En la final de pala corta, Gaubeka y Gordon han derrotado en dos sets a Erik y Olazabal (15-7 y 15-11).
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Los palistas profesionales han dado por finalizada la huelga indefinida que iniciaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, la relación entre ellos e Innpala se ha roto, ya no hay profesionales que sean parte de la empresa. Dos proyectos están ahora en juego y aunque están a la espera de la resolución de licitación, los palistas tienen la esperanza de poner la pala en su sitio.
Los pelotaris profesionales de pala dan por finalizada la huelga indefinida que comenzaron en mayo de 2025
Los palistas profesionales han publicado un comunicado en el que detallan que no queda ningún pelotari con contrato en vigor con la empresa Innpala, y explican que, dentro del proceso de licitación del Frontón Bizkaia, apoyan uno de los dos proyectos que se han presentado a ella.
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Según Innpala, ambos palistas han rechazado la oferta de renovación que les realizó; de esta forma, la plantilla de pelotaris de Innpala quedará formada por trece palistas, a partir del 1 de julio. Los palistas profesionales se encuentran en huelga indefinida, desde el pasado mes de mayo.