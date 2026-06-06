TORNEO AMPO EUSKAL HERRITIK MUNDURA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pérez-Landeta y Gaubeka-Gordon, ganadores en Sopelana

Pala
18:00 - 20:00

Pérez y Landeta. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Perez-Landeta eta Gaubeka-Gordon, irabazle Sopelan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Este sábado se han disputado en Sopela las finales de pala del Torneo AMPO Euskal Herritik Mundura. En la final de pala cuero, Ibai Pérez y Landeta han superado en tres sets a Madariaga y Sierra (15-14, 12-15 y 10-8). En la final de pala corta, Gaubeka y Gordon han derrotado en dos sets a Erik y Olazabal (15-7 y 15-11).

Pala Pelota

Te puede interesar

Iñaki Urrutia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñaki Urrutia, palista: “Estamos a la espera de la licitación; si todos nos metemos en el mismo barco, le daremos a la pala el sitio que se merece”

Los palistas profesionales han dado por finalizada la huelga indefinida que iniciaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, la relación entre ellos e Innpala se ha roto, ya no hay profesionales que sean parte de la empresa. Dos proyectos están ahora en juego y aunque están a la espera de la resolución de licitación, los palistas tienen la esperanza de poner la pala en su sitio.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X