Los pelotaris profesionales de pala dan por finalizada la huelga indefinida que comenzaron en mayo de 2025

Los pelotaris profesionales de pala han dado por finalizada la huelga indefinida que comenzaron en mayo de 2025, este jueves, tal y como han informado en un comunicado que han hecho público. En el escrito, los palistas profesionales detallan que no queda ningún pelotari con contrato en vigor con la empresa Innpala, y explican que, dentro del proceso de licitación del Frontón Bizkaia, apoyan uno de los dos proyectos que se han presentado.

De esta manera, el Colectivo de Pelotaris Profesionales de Pala, en la primera parte del comunicado, ha realizado un resumen de cómo se han producido los acontecimientos en los últimos meses. Recuerdan que, tras organizarse con el sindicato ELA, reclamaron una mejora en sus condiciones laborales y en el deporte que practican; según precisan, trataron, sin éxito, de reunirse con el entonces dueño de la empresa Custom Massevents (Innpala), José Ramón Garai, y convocaron el primer día de huelga el 21 de marzo de 2025, coincidiendo con una jornada del campeonato Urrezko Pala Pro.

La huelga indefinida comenzó a principios de mayo de 2025, y, tal y como afirman, “durante estos meses, a algunos pelotaris les llegan ofertas de renovación”, si bien siguen insistiendo en que “el conflicto hay que encararlo de forma colectiva”. Ante la inexistencia de avances, dicho conflicto queda “en el limbo”, y ambas partes, pelotaris y empresa, quedan a la espera de la finalización del proceso de licitación del Frontón Bizkaia.

En ese proceso, que lleva varios meses en marcha, se han presentado dos proyectos, explican los palistas: uno, el actual, de Custom Massevents (Innpala), que había comunicado a los pelotaris que no se iba a presentar; y otro, nuevo, que respaldan los deportistas. “A día de hoy”, destacan, “no queda ningún pelotari con contrato en vigor con la empresa Innpala. Debido a esto, damos por finalizada la huelga indefinida en la que nos encontrábamos desde el mes de mayo”.

El Colectivo sigue “a la espera de decisiones que se están alargando más de lo normal”, y confía en que “se resuelva todo lo antes posible, y podamos volver a los frontones”. Los palistas, además, añaden: “Queremos dejar claro que comenzamos este conflicto siempre pensando en lo mejor para el presente y futuro de la pala profesional, y que todas nuestras decisiones siempre han ido encaminadas a ello. Comenzamos juntos este proceso, y lo acabamos de la misma manera, porque la unión hace la fuerza”, apuntan.