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Elordik dena eman behar izan du Larrazabal garaitzeko Lau t'erdikoaren estreinuko partidan (22-20)
Aitor Elordik eta Iker Larrazabalek partida zirraragarria jokatu dute Ezkurdin Lau t'erdiko Txapelketako final-laurdenetara pasatzeko. Partida oso bizia izan da, bi pilotariak parez-pare uneoro eta tantoak trukatuz, baina azkenean Aspeko pilotaria nagusitu da (22-20).
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