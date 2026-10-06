2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
Urriaren 9tik azaroaren 22ra bitartean jokatuko dute.
LIGAXKAKO SAILKAPENA
A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Jaka edo Laso
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Artola edo Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
B MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Zabala
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Altuna III
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Jaka edo Laso
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Artola edo Peña II
|0
|0
|0
|0
|0
FINAL-ZORTZIRENAK
Urriaren 9an, Durangon.
Elordi vs Larrazabal
Urriaren 10ean, Iruñean (Labriten).
Jaka vs Laso
Urriaren 11n, Lekunberrin.
Dario vs Senar
Urriaren 12an, Tolosan.
Artola vs Peña II
FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA
Urriaren 16an, Zornotzan.
Ezkurdia vs P. Etxeberria
Urriaren 17an, Azkoitian.
Dario edo Senar vs Elordi edo Larrazabal
Urriaren 17an, Bilbon.
Jaka edo Laso vs Artola edo Peña II
Urriaren 18an, Gasteizen.
Altuna III vs Zabala
2. JARDUNALDIA
Urriaren 23an, Tafallan.
P. Etxeberria vs XXXXX
Urriaren 24an, Iruñean (Labriten).
Ezkurdia vs XXXXX
Urriaren 24an, Donostian.
Altuna III vs XXXXX
Urriaren 25ean, Logroñon.
Zabala vs XXXXX
3. JARDUNALDIA
Urriaren 30ean, Tolosan.
XXXXX vs XXXXX
Urriaren 31n, Bilbon.
XXXXX vs XXXXX
Urriaren 31n, Iruñean (Labriten).
XXXXX vs XXXXX
Azaroaren 1ean, Lizarran.
XXXXX vs XXXXX
FINALERDIAK
Azaroaren 7an, Donostian.
XXXXX vs XXXXX
Azaroaren 8an, Gasteizen.
XXXXX vs XXXXX
3. ETA 4. POSTUAK
Azaroaren 15ean, Arrasaten.
XXXXX vs XXXXX
FINALA
Azaroaren 22an, Bilbon.
XXXXX vs XXXXX