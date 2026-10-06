URRIAREN 9TIK, AZAROAREN 22RA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak

Urriaren 9tik azaroaren 22ra bitartean jokatuko dute.

Pilota orokorra artxiboa

2026ko Lau t'erdikoa urriaren 9an hasi eta azaroaren 22an amaituko da. Irudia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

LIGAXKAKO SAILKAPENA

A MULTZOA

  JIATKT+/-
       
1.Zabala00000
2.Altuna III00000
3.Jaka edo Laso00000
4.Artola edo Peña II00000
       

B MULTZOA

  JIATKT+/-
       
1.Zabala00000
2.Altuna III00000
3.Jaka edo Laso00000
4.Artola edo Peña II00000
       

FINAL-ZORTZIRENAK

Urriaren 9an, Durangon.

Elordi vs Larrazabal

Urriaren 10ean, Iruñean (Labriten).

Jaka vs Laso

Urriaren 11n, Lekunberrin.

Dario vs Senar

Urriaren 12an, Tolosan.

Artola vs Peña II

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA

1. JARDUNALDIA

Urriaren 16an, Zornotzan.

Ezkurdia vs P. Etxeberria

Urriaren 17an, Azkoitian.

Dario edo Senar vs Elordi edo Larrazabal

Urriaren 17an, Bilbon.

Jaka edo Laso vs Artola edo Peña II

Urriaren 18an, Gasteizen.

Altuna III vs Zabala

2. JARDUNALDIA

Urriaren 23an, Tafallan.

P. Etxeberria vs XXXXX

Urriaren 24an, Iruñean (Labriten).

Ezkurdia vs XXXXX

Urriaren 24an, Donostian.

Altuna III vs XXXXX

Urriaren 25ean, Logroñon.

Zabala vs XXXXX

3. JARDUNALDIA

Urriaren 30ean, Tolosan.

XXXXX vs XXXXX

Urriaren 31n, Bilbon.

XXXXX vs XXXXX

Urriaren 31n, Iruñean (Labriten).

XXXXX vs XXXXX

Azaroaren 1ean, Lizarran.

XXXXX vs XXXXX

FINALERDIAK

Azaroaren 7an, Donostian.

XXXXX vs XXXXX

Azaroaren 8an, Gasteizen.

XXXXX vs XXXXX

3. ETA 4. POSTUAK

Azaroaren 15ean, Arrasaten.

XXXXX vs XXXXX

FINALA

Azaroaren 22an, Bilbon.

XXXXX vs XXXXX

Pilota Esku-pilota Peio Etxeberria Unai Laso Aitor Elordi Jokin Altuna Lau t'erdikoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X