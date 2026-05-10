Manomanista
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El padre y botillero de Zabala, a su hijo, abatido: “Venga, Javier, anímate"

18:00 - 20:00
Javier Zabala, animado por su padre. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Javier Zabala pilotaria bere aitaren animoak jasotzen: "Altxa burua, Javier, animatu zaitez"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Javier Zabala lo ha tenido todo a favor para meterse en las semifinales del Campeonato Manomanista pero su rival, Iñaki Artola, le ha dado la vuelta al partido y ha sido quien finalmente se ha llevado el gato al agua.

Zabala ha estado apoyado por su padre y botillero, que ha intentado animarle para conseguir los dos tantos que necesitaba, pero el riojano no ha levantado cabeza.

 

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