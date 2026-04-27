Todo por decidir en el grupo B, en la liguilla de cuartos del Manomanista
Javi Zabala es líder, a falta de la última jornada, pero los cuatro pelotaris del grupo, que son Zabala, Iker Larrazabal, Iñaki Artola y Jon Ander Peña, tienen opciones de pasar a semifinales.
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El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)
En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias. En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.
Artola remonta y vence a Peña (22-19)
A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.
Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)
Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.
Peña, muy enfadado: “Hay jueces que no merecen estar donde están"
Declaraciones de Joan Ander Peña tras perder ante Javi Zabala (17-22). Durante el partido, los jueces le han señalado dos "atxikis": uno en el 10-9 y otro en el 17-13.
Zabala remonta el partido y se lleva la victoria (17-22)
En el partido disputado en el Labrit, Zabala ha derrotado a Peña (17-22). Aunque Peña tenía una ventaja de cinco a falta de cinco tantos, Zabala no le ha dejado hacer ni un solo tanto a partir de entonces; ha remontado el encuentro y se ha llevado el punto.
Darío da un recital y arrolla al campeón Altuna en Gernika (8-22)
El de Amezketa no ha podido con el vendabal de juego del riojano. Darío ha sido muy superior durante todo el partido y ha dado un paso de gigante en el camino hacia las semifinales.
Darío vence con contundencia a Jaka (10-22)
Darío Gómez ha derrotado por 10-22 a Erik Jaka en el partido correspondiente al grupo A del Manomanista .El pelotari de Aspe ha encarrilado el partido desde el principio, logrando sin dificultades su primer punto en el campeonato.
Altuna se toma la revancha del Parejas ante Laso (22-16)
Jokin Altuna ha derrotado por 22-16 a Unai Laso en el primer partido del grupo A del Manomanista. Aunque ha empezado por detrás, ha dado la vuelta al marcador para lograr una contundente victoria, de manera que el de Amezketa se ha tomado la revancha de la final del Parejas.