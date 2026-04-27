Cuartos de final
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Todo por decidir en el grupo B, en la liguilla de cuartos del Manomanista

Javi Zabala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehia estu-estua B multzoan, Buruz Burukoaren final laurdenetako ligaxkan
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KIROLAK EITB

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Javi Zabala es líder, a falta de la última jornada, pero los cuatro pelotaris del grupo, que son Zabala, Iker Larrazabal, Iñaki Artola y Jon Ander Peña, tienen opciones de pasar a semifinales.

Pelota Pelota a mano Javi Zabala Iker Larrazabal Iñaki Artola Jon Ander Peña Baiko pelota Aspe Pelota Manomanista

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Buruzburukoa
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)

En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias.  En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.

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