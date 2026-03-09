BINAKAKOA
Altuna-Ezkurdia, lehen bikote finalista

Ezkurdia eta Altuna, finalera
18:00 - 20:00

Altuna eta Ezkurdia, Binakako finalera

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia Binakako Pilota Txapelketako finalean izango dira, asteburuan Unai Laso eta Jon Ander Albisu mendean hartu ostean. 

Altuna eta Ezkurdia, binakako finalera!
Binakakoa Joseba Ezkurdia Jokin Altuna Pilota

