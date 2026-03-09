CAMPEONATO DE PAREJAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Altuna-Ezkurdia, primera pareja finalista

Ezkurdia eta Altuna, finalera
18:00 - 20:00

Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas

Euskaraz irakurri: Altuna-Ezkurdia, lehen bikote finalista
author image

EITB

Última actualización

La pareja formada por Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia será la primera finalista del Campeonato de Parejas tras derrotar este fin de semana a Unai Laso y Jon Ander Albisu. 

Altuna y Ezkurdia, ¡a la final por parejas!
Parejas

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X