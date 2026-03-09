Altuna-Ezkurdia, primera pareja finalista
La pareja formada por Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia será la primera finalista del Campeonato de Parejas tras derrotar este fin de semana a Unai Laso y Jon Ander Albisu.
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
¡Altuna y Ezkurdia, a la final del Parejas!
Altuna y Ezkurdia han derrotado a Laso y Albisu en la segunda jornada de la liguilla de semifinales (22-15). Con esta victoria, la pareja de Aspe se ha clasificado para la final.
Elordi y Zabaleta suman una importante victoria ante Jaka e Iztueta (11-22)
Elordi y Zabaleta han derrotado por 11-22 a Jaka e Iztueta en la segunda jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los de Aspe suman una importante victoria en la lucha por llegar a la final, mientras que la pareja de Baiko se queda sin apenas opciones tras perder los dos partidos.
Los ganadores de la primera jornada se medirán el domingo
El domingo, 8 de marzo, Altuna y Ezkurdia se enfrentarán a Laso y Albisu en la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas en Vitoria-Gasteiz, partido para el que ya han elegido material.
Elordi-Zabaleta y Jaka-Iztueta apartan el material de cara al duelo de la segunda jornada de semifinales
El sábado se verán las caras en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián estas dos parejas perdedoras de la jornada inaugural. Jaka e Iztueta sucumbieron ante la mejor pareja de la presente edición, Laso-Albisu. Mientras, Elordi y Zabaleta cayeron contra Altuna y Ezkurdia.
Laso y Albisu siguen líderes
Al resto de pelotaris les está resultando difícil vencer a Laso y Albisu. Lideraron la primera fase y siguen igual en la segunda. Por si fuera poco, los dos han empezado firmes en la liguilla de semifinales. Altuna y Ezkurdia, por su parte, han ganado 5 partidos seguidos.
Laso y Albisu siguen imparables: vencen a Jaka e Iztueta por 13-22
Laso y Albisu han derrotado 13-22 a Jaka e Iztueta en la primera jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los líderes de la liguilla dan un bonito paso hacia la final.
Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)
Altuna y Ezkurdia han ganado 22-16 a Elorza y Zabaleta en el primer partido de la liguilla de semifinales. Tras empatar 9-9, los rojos se han escapado y han roto el partido.
Jaka e Iztueta y Laso y Albisu han elegido el material para el partido que jugarán el domingo en el Navarra Arena
Será, para ambas parejas, el primer encuentro en la liguilla de semifinales. Laso y Albisu, grandes dominadores de la fase de cuartos de final, parten como favoritos, pero no se fían de sus rivales.