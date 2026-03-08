BINAKAKOA
Altuna eta Ezkurdia, Binakako finalera!

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Altunak eta Ezkurdiak Laso eta Albisu garaitu dituzte finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldian (22-15). Garaipen honekin, finalerako txartela eskuratu du Aspeko bikoteak. 

Joseba Ezkurdia Binakakoa Esku-pilota Aspe Pilota Jokin Altuna Pilota

