Lehen jardunaldiko irabazleek neurtuko dituzte indarrak igandean

Albisu, Laso, Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00
Albisu, Laso, Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igandean, martxoak 8, Altuna eta Ezkurdia Laso eta Albisuren aurka lehiatuko dira Binakako Txapelketako finalerdietako bigarren jardunaldian, Gasteizen. Partida horretarako materiala aukeratu dute dagoeneko. 

Joseba Ezkurdia Binakakoa Esku-pilota Jokin Altuna Unai Laso Jon Ander Albisu

