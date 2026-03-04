CAMPEONATO DE PAREJAS
Los ganadores de la primera jornada se medirán el domingo

Albisu, Laso, Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00
Albisu, Laso, Altuna y Ezkurdia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lehen jardunaldiko irabazleek neurtuko dituzte indarrak igandean
author image

EITB

Última actualización

El domingo, 8 de marzo, Altuna y Ezkurdia se enfrentarán a Laso y Albisu en la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas en Vitoria-Gasteiz, partido para el que ya han elegido material. 

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Jokin Altuna Unai Laso Jon Ander Albisu

