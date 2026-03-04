Los ganadores de la primera jornada se medirán el domingo
El domingo, 8 de marzo, Altuna y Ezkurdia se enfrentarán a Laso y Albisu en la segunda jornada de semifinales del Campeonato de Parejas en Vitoria-Gasteiz, partido para el que ya han elegido material.
Elordi-Zabaleta y Jaka-Iztueta apartan el material de cara al duelo de la segunda jornada de semifinales
El sábado se verán las caras en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián estas dos parejas perdedoras de la jornada inaugural. Jaka e Iztueta sucumbieron ante la mejor pareja de la presente edición, Laso-Albisu. Mientras, Elordi y Zabaleta cayeron contra Altuna y Ezkurdia.
Laso y Albisu siguen líderes
Al resto de pelotaris les está resultando difícil vencer a Laso y Albisu. Lideraron la primera fase y siguen igual en la segunda. Por si fuera poco, los dos han empezado firmes en la liguilla de semifinales. Altuna y Ezkurdia, por su parte, han ganado 5 partidos seguidos.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2025-2026
Habrá una primera liga de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales, y la gran final, el 29 de marzo.
Laso y Albisu siguen imparables: vencen a Jaka e Iztueta por 13-22
Laso y Albisu han derrotado 13-22 a Jaka e Iztueta en la primera jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los líderes de la liguilla dan un bonito paso hacia la final.
Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)
Altuna y Ezkurdia han ganado 22-16 a Elorza y Zabaleta en el primer partido de la liguilla de semifinales. Tras empatar 9-9, los rojos se han escapado y han roto el partido.
Jaka e Iztueta y Laso y Albisu han elegido el material para el partido que jugarán el domingo en el Navarra Arena
Será, para ambas parejas, el primer encuentro en la liguilla de semifinales. Laso y Albisu, grandes dominadores de la fase de cuartos de final, parten como favoritos, pero no se fían de sus rivales.
Las semifinales arrancan el fin de semana con el Altuna-Ezkurdia vs. Elordi-Zabaleta
Joseba Ezkurdia se ha ausentado de la elección de material por un proceso febril, pero no tendrá problemas para el partido del sábado en el frontón Atano III de Donostia. Ambas parejas llegan en buen momento, y uno de sus dos enfrentamientos en la liguilla previa, fue sin duda el choque más disputado de los jugados hasta ahora en la presente edición.
Jaka e Iztueta logran el último billete para semifinales tras vencer 22-10 a Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-10 a Zabala y Martija en los play-off del Campeonato de Parejas, una victoria que les permite estar en semifinales junto a Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta y Altuna-Ezkurdia.
Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.