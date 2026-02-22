BINAKAKOA
Jakak eta Iztuetak finalerdietarako azken txartela eskuratu dute, Zabala eta Martija 22-10 garaituta

Binakakoa
18:00 - 20:00
Jaka eta Iztueta. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jakak eta Iztuetak 22-10 garaitu dituzte Zabala eta Martija Binakako Txapelketako play-offetan. Garaipen horri esker, finalerdietan izango dira, Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta eta Altuna-Ezkurdia bikoteekin batera. 

Binakakoa Erik Jaka Esku-pilota Baiko pilota Martxel Iztueta Pilota

