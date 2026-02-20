Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15), eta finalerdietako txartela igandean izango dute jokoan
Jakak eta Iztuetak 22-15 menderatu dituzte Larrazabal eta Landa Binakako txapelketak play-offetan. Garaipen horri esker, igande honetan Zabalaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta irabazleak finalerdietan izango dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietarako txartela lortu dute, Zabala eta Martijari 22-12 irabazita
Joseba Ezkurdiak, atzelari lanetan, txapelketako bere partidarik onena egin du. Neurketaren bigarren erdian are eta nagusiago izan dira gipuzkoarra eta nafarra. Javi Zabalak eta Julen Martijak bigarren aukera bat izango dute sailkapena lortzeko.
Laso eta Albisuren marka ikaragarria, 13 garaipen 14 jardunalditan
Unai Laso eta Jon Ander Albisu sekulako ligaxka eginda iritsiko dira Binakako Txapelketako finalerdietara. Atzo 22-20 irabazita, 13 garaipen lortu dituzte 14 jardunalditan. Azken bederatzi urteetako ligaxketako markarik onena.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.
Landa atzelari gazteak Mariezkurrenaren lekua hartuko du play-offetan, berriozartarra lesionaturik dabil eta
Larrazabalekin batera, Jaka eta Iztuetaren aurka jokatuko du datorren ostiralean, otsailak 20, Zornotzan. Irabazten baldin badute, igandean, Arrasaten, Berriozarko atzelariaren lekua hartuko luke berriro. Neurketa horretan Zabala-Martija vs Altuna-Ezkurdia partidako bikote galtzailea izango dute aurrean.
Elordik eta Zabaletak erraz irabazi diete Jakari eta Iztuetari (13-22)
Elordik eta Zabaletak 13-22 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 14. jardunaldiako partidan, Altsasun. Bikote urdinak berriro erakutsi du txapelketako bikoterik sendoenetakoa dela, Lasok eta Albisuk osatzen duten bikotearekin batera.
Altunak eta Ezkurdiak 4. postua ziurtatu dute Larrazabal eta Eskiroz garaituta (22-15)
Altunak eta Ezkurdiak 22-15 garaitu dituzte Larrazabal eta Eskiroz Binakako Txapelketako 14. jardunaldian. Garaipen horri esker, 4. laugarren postua ziurtatu dute, eta ostegunean Zabalaren eta Martijaren aurka jokatuko dute play-offeko partida.
Zabalak eta Martijak garaipenarekin bukatu dute Binakako ligaxka (20-22)
Zabalak eta Martijak 20-22 garaitu dituzte Peña eta Imaz Binakako Txapelketako 14. Jardunaldian. Ez zegoen ezer jokoan, baina bikoteak hurrengo faserako duen sendotasuna erakutsi du.
Play-offetako postuak argituko ditu azken jardunaldiak
Jon Mariezkurrenak agur esan dio txapelketari, agian, ostiralean eskuin eskuko kailua zabaldu baitzaio. Elordi eta Zabaleta sailkatuta daude, eta Altuna-Ezkurdia bikoteak ere helburua lortu du, eta bi aurrelariek laugarren postua esku eskura dute.
Eskirozek Mariezkurrena ordezkatuko du larunbat honetan, Donostian, berriozartarra eskuan min hartuta baitabil
Berriozarreko atzelariak eskuin eskuko kailu bat hautsi zuen iragan ostiraleko partidan, eta zauria sendatzen ari da.