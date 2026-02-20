BINAKAKOA
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15), eta finalerdietako txartela igandean izango dute jokoan

Jaka eta Iztueta. Argazkia: EITB
Jakak eta Iztuetak 22-15 menderatu dituzte Larrazabal eta Landa Binakako txapelketak play-offetan. Garaipen horri esker, igande honetan Zabalaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta irabazleak finalerdietan izango dira.

