Binakako Txapelketa
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietarako txartela lortu dute, Zabala eta Martijari 22-12 irabazita

Altuna-Ezkurdia-Binakako-playoffa
18:00 - 20:00
Altuna eta Ezkurdia, garaipena erdietsi ondoren. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Ezkurdiak, atzelari lanetan, txapelketako bere partidarik onena egin du. Neurketaren bigarren erdian are eta nagusiago izan dira gipuzkoarra eta nafarra. Javi Zabalak eta Julen Martijak bigarren aukera bat izango dute sailkapena lortzeko.

Javi Zabala Joseba Ezkurdia Binakakoa Jokin Altuna Julen Martija Pilota

