Alt foto
Albiste da:
Winter Serieseko finala |
Moeve F Liga: Athletic vs Reala |
EA Sports Liga: Real Oviedo vs Athletic |
Surne Bilbao vs Kosner Baskonia |
BINAKAKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Elordik eta Zabaletak erraz irabazi diete Jakari eta Iztuetari (13-22)

Elordi-Zabaleta
18:00 - 20:00

Elordi eta Zabaleta. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Zabaletak 13-22 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 14. jardunaldiako partidan, Altsasun. Bikote urdinak berriro erakutsi du txapelketako bikoterik sendoenetakoa dela, Lasok eta Albisuk osatzen duten bikotearekin batera.

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Esku-pilota Aspe Pilota Pilota Aitor Elordi

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X