BINAKAKOA
Altunak eta Ezkurdiak laugarren postua ziurtatu dute Larrazabal eta Eskiroz garaituta (22-15)

Binakakoa
18:00 - 20:00
Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Altunak eta Ezkurdiak 22-15 garaitu dituzte Larrazabal eta Eskiroz Binakako Txapelketako 14. jardunaldian. Garaipen horri esker, Binakako Txapelketan laugarren postua ziurtatu dute eta ostegunean, Zabalaren eta Martijaren aurka jokatuko dute play-offeko partida.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Aspe Pilota Jokin Altuna Pilota

