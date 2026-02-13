Binakako Txapelketa
Zabalak eta Martijak garaipenarekin bukatu dute Binakako ligaxka (20-22)

18:00 - 20:00
Zabala eta Martija. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zabalak eta Martijak 20-22 garaitu dituzte Peña eta Imaz Binakako Txapelketako 14. Jardunaldian. Ez zegoen ezer jokoan, baina bikoteak hurrengo faserako duen sendotasuna erakutsi du. 

Javi Zabala Binakakoa Esku-pilota Julen Martija Pilota

