Altunak eta Ezkurdiak play-offetarako txartela eskuratu dute, Jaka eta Iztueta garaituta (22-18)
Altunak eta Ezkurdiak 22-18 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partidaren hasieran urdinak 2-11 nagusitu diren arren, gorriak partida iraultzeko gai izan dira; ondorioz, Artola eta Imaz txapelketatik kanpo geratu dira.
Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua lortu dute bigarren postua sendotzeko (22-18)
Elordik eta Zabaletak 22-18 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrenari, Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partida oso lehiatuta egon da, Mariezkurrenak min hartu duen arte.
Iker Larrazabal, ur-aparretan
Sailkapenaren estuasunak ikusita gaurko puntua oso garrantzitsua da bi bikoteentzat. Aspekoek Baikokoek baino puntu bat gehiago dute. Neurketa horri buruz hitz egiteko Iker Larrazabalekin izan gara.
Beñat Rezustaren muturreko bi egoerak, hilabete gutxitan
Iaz, Ezkurdiarekin batera, Binakako Txapelketan nagusi izan ostean, gainbehera egin du Rezustaren ibilbideak, eta ezin buelta emanda dabil aurten. Zer-nolako sentipenak dituen kontatu du elkarrizketa honetan, aurten bere faboritoak zein diren azaldu du.
Altunak eta Ezkurdiak pauso handia eman dute, Peña eta Imaz garaituta (22-15)
Altunak eta Ezkurdiak bosgarren puntua erdietsi dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Peña eta Imaz garaituta (22-15). Garaipen horri esker, sekulako pausoa eman dute play-offetarako; urdinak, berriz, lau garaipenekin geratu dira.
Laso eta Albisu berriro garaile, Elordi eta Zabaleta menderatuta (17-22)
Lasok eta Albisuk 11. garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Elordi eta Zabaleta 17-22 menderatuta. Gorriak 9-5 aurreratu dira lehen erdian, baina urdinek 11-11ko berdinketa lortu dute gero, eta hortik aurrera nagusi izan dira.
Zabalak eta Martijak mendean hartu dituzte Larrazabal eta Mariezkurrena II.a (22-21)
Zabala eta Martija nagusitu dira Irungo Uranzu frontoian Larrazabalen eta Mariezkurrena II.aren aurka jokatu duten partidan. Zabala ez da sentsazio onekin atera kantxara, frontoi irregularra eta zaila dela iritzita, baina gorriak pozik atera dira partida gorabeheratsuan lortutako emaitzarekin.
Peña II.ak Artola ordezkatuko du eta Laso berragertuko da asteburuan
Binakako Txapelketako hamabigarren jardunaldia behartutako ordezkapenek eta espero ziren itzulerek markatuta dator, mugimendu nabarmenekin bai Lehen Mailan baita B Seriean ere.
Jon Ander Albisu, Binakako Txapelketaz: “Kantxan gozatzen ari naiz”
Jon Ander Albisu Binakako Txapelketa ona egiten ari da Unai Laso aurrelariarekin batera. Emaitzak alde, Albisuk buruan du txapela lortzea, baina oraindik bide luzea du aurretik. Berarekin izan gara Ataunen, bere sorterrian.
2025-2026ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Hasierako ligak 14 jardunaldi izango ditu. Ondoren, play-offa jokatuko dute hirugarren eta seigarren postuen artean sailkatutako bikoteek. Finalerdietako ligaxka izango da gero, eta, azkenik, finala, martxoaren 29an.