BINAKAKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Altunak eta Ezkurdiak play-offetarako txartela eskuratu dute, Jaka eta Iztueta garaituta (22-18)

Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00
Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Altunak eta Ezkurdiak 22-18 menderatu dituzte Jaka eta Iztueta Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partidaren hasieran urdinak 2-11 nagusitu diren arren, gorriak partida iraultzeko gai izan dira; ondorioz, Artola eta Imaz txapelketatik kanpo geratu dira.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Aspe Pilota Jokin Altuna Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X