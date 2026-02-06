Binakako txapelketa
Iker Larrazabal, ur-aparretan

Iker Larrazabal
18:00 - 20:00
Iker Larrazabal. Argazkia: EITB
Sailkapenaren estuasunak ikusita gaurko puntua oso garrantzitsua da bi bikoteentzat. Aspekoek Baikokoek baino puntu bat gehiago dute. Neurketa horri buruz hitz egiteko Iker Larrazabalekin izan gara.

