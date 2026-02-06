Campeonato de parejas
Larrazabal, disfrutando en el Parejas

Iker Larrazabal
18:00 - 20:00
Iker Larrazabal. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Iker Larrazabal, ur-aparretan
EITB

Dos parejas pelean por el pase directo a la liguilla de semifinales del campeonato. Elordi y Zabaleta cuentan con un punto más que Larrazabal y Mariezkurrena. Para hablar de este partido hemos estado con Iker Larrazabal

Parejas Pelota

