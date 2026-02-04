Elkarrizketa
Beñat Rezustaren muturreko bi egoerak, hilabete gutxitan

Beñat Rezusta pilotaria
18:00 - 20:00
Beñat Rezusta pilotaria
EITB

Azken eguneratzea

Iaz, Ezkurdiarekin batera, Binakako Txapelketan nagusi izan ostean, gainbehera egin du Rezustaren ibilbideak, eta ezin buelta emanda dabil aurten. Zer-nolako sentipenak dituen kontatu du elkarrizketa honetan, aurten bere faboritoak zein diren azaldu du.

Binakakoa

