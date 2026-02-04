Beñat Rezusta, del blanco al negro, en pocos meses

Laso y Albisu han sumado su undécima victoria en la 12ª jornada del Campeonato de Parejas al doblegar a Elordi y Zabaleta por 17-22. En la primera mitad los rojos han estado por delante por 9-5, pero después los azules han logrado un empate a 11-11, y a partir de ahí han tomado el mando.