Entrevista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Beñat Rezusta, del blanco al negro, en pocos meses

Beñat Rezusta pilotaria
18:00 - 20:00
El pelotari Beñat Rezusta
author image

EITB

Última actualización

Tras haber dominado el Campeonato de Parejas el año pasado junto a Ezkurdia, la trayectoria de Rezusta ha decaído en estos meses. En esta entrevista, además de hablar sobre sus sensaciones, explica cuáles son sus favoritos este año.

Parejas

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X