Altunak eta Ezkurdiak pauso handia eman dute Peña eta Imaz garaituta (22-15)

Altuna eta Ezkurdia
18:00 - 20:00

Altuna eta Ezkurdia. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Altunak eta Ezkurdiak bosgarren puntua erdietsi dute Binakako Txapelketako 12. jardunaldian, Peña eta Imaz garaituta (22-15). Garaipen horri esker, sekulako pausoa eman dute play-offetarako; urdinak, berriz, lau garaipenekin geratu dira.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Aspe Pilota Jokin Altuna Pilota

