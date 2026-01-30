BINAKAKOA
Zabalak eta Martijak mendean hartu dituzte Larrazabal eta Mariezkurrena II.a (22-21)

18:00 - 20:00
EITB

Zabalak eta Martijak irabazi dute Larrazabalaren eta Mariezkurrena II.aren aurka Irungo Uranzu pilotalekuan. Zabala ez da sentsazio onarekin atera, frontoi irregularra dio eta zaila. Hala ere, gorriak pozik atera dira partida gorabeheratsuan lortutako emaitzarekin.

Javi Zabala Binakakoa Esku-pilota Julen Martija Pilota

