Jon Ander Albisu, Binakako Txapelketaz: “Kantxan gozatzen ari naiz”

18:00 - 20:00
Jon Ander Albisu.
EITB

Azken eguneratzea

Jon Ander Albisu Binakako Txapelketa ona egiten ari da Unai Laso aurrelariarekin batera. Emaitzak alde, Albisuk buruan du txapela lortzea, baina oraindik bide luzea du aurretik. Berarekin izan gara Ataunen, bere sorterrian. 

Binakakoa Esku-pilota Jon Ander Albisu Pilota

