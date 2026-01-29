PELOTA
Jon Ander Albisu sobre el Campeonato de Parejas: "Estoy disfrutando en la cancha"

Jon Ander Albisu.
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisu, Binakako Txapelketaz: “Kantxan gozatzen ari naiz”
Jon Ander Albisu está realizando un buen Campeonato de Parejas junto al delantero Unai Laso. Con los resultados a favor, a Albisu ya le ronda por la mente la idea de conseguir la txapela, pero aún le queda mucho camino por delante. Hemos estado con él en Ataun, su pueblo natal. 

