Larrazabalek eta Mariezkurrenak puntu baliotsua lortu dute Etxeberria eta Rezusta garaituz (16-22)

Larrazabal eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Larrazabal eta Mariezkurrena. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larrazabalek eta Mariezkurrenak seigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketako 11. jardunaldian, Etxeberria eta Rezusta 16-22 garaituta. Azken horiek, aldiz, oso zail izango dute txapelketan aurrera egitea.

Binakakoa Iker Larrazabal Esku-pilota Baiko pilota Pilota Jon Mariezkurrena

