BINAKAKO TXAPELKETA
Lasok eta Albisuk erakustaldia eman dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (5-22)

Laso Albisu
18:00 - 20:00
Laso eta Albisu. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk zortzigarren garaipena eskuratu dute Martxel Iztuetaren eta Erik Jakaren aurka Ogetan. Urdinek hasieratik partidaren gidaritza izan dute, eta 5-10ekoaren ostean, ez diete aurkariei inolako aukerarik eman partida amaitu arte.

Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Pilota

