Binakako Txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Tanto ikusgarria egin behar izan dute Elordik eta Zabaletak garaipena lortzeko (21-22)

Zabaleta
18:00 - 20:00
Zabaleta.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Zabaletak izugarrizko garaipena lortu dute Binakako Txapelketan Altuna eta Ezkurdia 21-22 garaituta. Buelta eman diote 18-13ko kontrako markagailuari, eta partida erabaki duen azken tantoa ikusgarria izan da!

Jose Javier Zabaleta Kirol-bideoak Joseba Ezkurdia Binakakoa Esku-pilota Jokin Altuna Pilota Aitor Elordi

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X