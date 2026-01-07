Binakako Txapelketa
Sei jardunaldiren faltan, sei bikote lau punturekin berdinduta daude

Larrazabal-Mariezkurrena vs Jaka-Iztueta Binakako Txapelketa
18:00 - 20:00
Jaka-Iztueta eta Larrazabal-Mariezkurrena, lau puntura berdinduta dauden bikoteetako bi, azken partidan. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Binakako txapelketaren lehen fasearen erdia pasa ondoren, sailkapena pil-pilean dago. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta eta Artola-Imaz lau garaipenekin berdinduta daude.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

