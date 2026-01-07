Campeonato de Parejas
A falta de seis jornadas seis parejas están en un pañuelo, empatadas a 4 puntos

Larrazabal-Mariezkurrena vs Jaka-Iztueta Binakako Txapelketa
18:00 - 20:00
Jaka-Iztueta y Larrazabal-Mariezkurrena, dos de las parejas empatadas a cuatro puntos, en su último partido. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Txapelketako ligaxka bukatzeko sei jardunaldi falta direnean sei bikote 4 punturekin berdinduta daude

Tras pasar el ecuador de la primera fase del campeonato de parejas, la clasificación está al rojo vivo. Altuna-Ezkurdia, Larrazabal-Mariezkurrena. Zabala-Martija, Elordi-Zabaleta, Jaka-Iztueta y Artola-Imaz están empatadas a cuatro victorias. A falta de seis jornadas, la máxima igualdad coloca a estas seis parejas ante los mismos inciertos horizontes.

