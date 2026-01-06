Binakako Txapelketa
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Mariezkurrena mendean hartu dituzte Tolosan (22-17), eta laugarren puntua eskuratu dute

Jaka-Iztueta vs Larrazabal-Mariezkurrena parejas Tolosa Beotibar
18:00 - 20:00

Jaka eta Iztueta garaipena ospatzen, Beotibar pilotalekuko kantxan. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Irabazleek 10 eta 15eko markagailua irauli zuten partida zoro batean, 11 eta 0eko partzial bati esker. Neurketaren bigarren zatia zirraragarria izan zen. Atzelarien arteko borroka itzela izan zen, eta Jakak bere erremateetan gehiago asmatu zuen.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

