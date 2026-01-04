BINAKAKO TXAPELKETA
Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)

Zabala eta Martija
18:00 - 20:00
Zabala eta Martija. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Zabalak eta Martijak laugarren garaipena eskuratu dute Elordi eta Zabaleta 15-22 garaituta. Orain arte jokatutako partidarik luzeena izan da, baita pilotakada gehien izan dituena ere, 861 pilotakada zenbatu dituzte guztira. 

Binakakoa Esku-pilota Julen Martija Pilota

