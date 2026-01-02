Binakako Txapelketa
Altuna eta Ezkurdia errautsetatik berpiztu dira Jaka eta Iztuetari irabazita (22-16)

Jokin Altuna Binakako Txapelketan
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Binakako Txapelketan lau porrot jarraian jaso ondoren, Aspeko bikoteak ondo hasi du urtea, Jaka eta Iztuetari 22-16ko emaitzarekin irabazita.

Joseba Ezkurdia Binakakoa Esku-pilota Jokin Altuna Pilota

