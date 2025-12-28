Binakako Txapelketa
Lasok eta Albisuk lidertzan sendo jarraitzen dute, Altuna eta Ezkurdia garaituta (10-22)

Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk 10-22 menderatu dituzte Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia, Binakako Txapelketako 6. jardunaldian.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Unai Lasok eta Jon Ander Albisuk 10-22 irabazi diete Jokin Altunari eta Joseba Ezkurdiari, Binakako Txapelketako 6. jardunaldian, Gasteizen. Urdinak nagusi izan dira, eta bosgarren garaipena lortu dute. 

Binakakoa Pilota

