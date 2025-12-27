Binakako Txapelketa
Etxeberriak eta Rezustak garaipen handia lortu dute Larrazabal eta Mariezkurrenaren kontra (22-19)

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
Etxeberria eta Rezusta garaipena ospatzen. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Peio Etxeberria eta Rezusta bikoteak 22-19 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrena II.ari Barañaingo pilotalekuan.

Lehia, hasieratik amaierara oso parekatua, azken tantoetan erabaki da Etxeberriak eta Rezustak bikotearen bultzadari esker, azken txanpan oreka hautsi eta garaipena lortu baitute.

 

