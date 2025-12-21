Haserrea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Peñak txartel beltza jaso du epaileari aurre egin eta gero

Epaileak txartel beltza atera dio Peñari.
18:00 - 20:00
Peña eta epailea. Argazkia. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Serie B-ko Binakako Txapelketako partidan, Jon Ander Peñak atxiki egin duela adierazi du epaileak, eta tantoa kendu dio. Pilotaria ez da ados egon erabakiarekin, eta aurre egin dio. Ondorioz, txartel beltza jaso du.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X