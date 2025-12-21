Enfado
Peña recibe una tarjeta negra tras enfrentarse al árbitro

Epaileak txartel beltza atera dio Peñari.
Peña y el árbitro. Fotografía. EITB
Euskaraz irakurri: Peñak txartel beltza jaso du epaileari aurre egin eta gero
En el partido del Campeonato de Parejas de la Serie B, el árbitro ha señalado que Jon Ander Peña ha retenido la pelota en la mano y le ha quitado el tanto, una decisión con la que el pelotari no ha estado de acuerdo y se ha enfrentado al árbitro, por lo que ha recibido una tarjeta negra.

Parejas Pelota a mano Pelota

