Peña recibe una tarjeta negra tras enfrentarse al árbitro
En el partido del Campeonato de Parejas de la Serie B, el árbitro ha señalado que Jon Ander Peña ha retenido la pelota en la mano y le ha quitado el tanto, una decisión con la que el pelotari no ha estado de acuerdo y se ha enfrentado al árbitro, por lo que ha recibido una tarjeta negra.
Te puede interesar
Laso y Albisu han vencido fácilmente a Elordi y Zabaleta (11-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu están siendo fuertes en el Campeonato de Parejas, sólo han perdido un partido de cinco. Hoy han vuelto a ganar con mucha superioridad tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 11-22.
Artola e Imaz logran una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (16-22)
Iñaki Artola y Ander Imaz no comenzaron bien el Campeonato de Parejas, pero, poco a poco, van a más y este sábado han sumado su tercer punto al vencer 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.
Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.
Elordi-Zabaleta en lo más alto del Campeonato de Parejas junto a Laso-Albisu
Las parejas formadas por Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu han destacado en estas cuatro jornadas del Campeonato de Parejas, en las que han logrado tres victorias y se han situado en lo más alto de la clasificación.
Elordi y Zabaleta logran la victoria ante Jaka e Iztueta (12-22)
Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han ganado 12-22 a Erik Jaka y Martxel Iztueta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Gracias a esta victoria han sumado el tercer punto.
Laso y Albisu ganan el tercer partido del campeonato tras derrotar a Etxeberria y Rezusta (22-17)
Laso y Albisu han ganado 22-17 a Etxeberria y Rezusta en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Los de Aspe han perdido los cuatro partidos disputados, por lo que aún no han conseguido puntuar.
Larrazabal y Mariezkurrena logran una victoria de prestigio ante Altuna y Ezkurdia (19-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 19-22 a Altuna y Ezkurdia en la 4ª jornada del Campeonato de Parejas. Iban 19-17 por detrás, pero han conseguido darle la vuelta al marcador para lograr su segunda victoria.
Jaka e Iztueta ganan, 22-8, a Artola e Imaz, y ya tienen dos puntos en el Campeonato de Parejas
En el partido que se ha jugado en el Beotibar el lunes por la tarde, el delantero de Lizartza y el zaguero de Tolosa han dominado desde el principio, y se han impuesto con claridad.
Un pelotazo involuntario de Peña II, sin el partido en juego, daña a Salaverri II en la rodilla
Con 21-18 para Jon Ander Peña y Rubén Salaverri, ante Amiano y Eskiroz, un pelotazo de Peña II hacia la pared ha impactado en la rodilla izquierda del zaguero de Fuenmayor. Salaverri II ha tenido que ir al vestuario, pero, minutos después, se ha recuperado, y ha finalizado el partido.