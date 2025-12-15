BINAKAKO TXAPELKETA
Elordi-Zabaleta Binakako Txapelketako gorenean, Laso-Albisurekin batera

Javier Zabala
18:00 - 20:00

author image

EITB

Azken eguneratzea

Elordi-Zabaleta eta Laso-Albisu bikoteak nabarmendu dira Binakako Txapelketako lau jardunaldi hauetan. Hiru garaipen lortu dituzte bi bikoteek eta sailkapenaren gorenean kokatu dira.

Binakakoa Esku-pilota Pilota

