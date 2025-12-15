CAMPEONATO DE PAREJAS
Elordi-Zabaleta en lo más alto del Campeonato de Parejas junto a Laso-Albisu

Javier Zabala
18:00 - 20:00

Javier Zabala

Euskaraz irakurri: Elordi-Zabaleta Binakako Txapelketako gorenean, Laso-Albisurekin batera
author image

EITB

Última actualización

Las parejas formadas por Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu han destacado en estas cuatro jornadas del Campeonato de Parejas, en las que han logrado tres victorias y se han situado en lo más alto de la clasificación.

Parejas Pelota a mano Pelota

