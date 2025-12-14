BINAKAKO TXAPELKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Elordik eta Zabaletak garaipena lortu dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (12-22)

ELORDI ZABALETA
18:00 - 20:00
Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Aitor Elordik eta Jose Javier Zabaletak 12-22 irabazi diete Erik Jakari eta Martxel Iztuetari Binakako Txapelketako 4. jardunaldian. Garaipen honi esker, hirugarren puntua batu dute.

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Esku-pilota Pilota Aitor Elordi

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X