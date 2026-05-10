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Oier Escudero, pasión por correr en la montaña

Oier Escudero mendi-korrikalaria, Helmuga saioan
18:00 - 20:00
El corredor de montaña Oier Escudero, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Oier Escudero, mendian korrika egitea pasio
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KIROLAK EITB

Última actualización

El corredor de montaña Oier Escudero ha sido entrevistado en el programa "Helmuga" de ETB1 y ha contado cómo dejó el fútbol y empezó a correr.

"Helmuga"

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