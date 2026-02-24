Tasio Martin alpinista eta aterpezaina, igandeko "Helmuga" saioan

ETB1en
Tasio Martin alpinista eta aterpezaina, "Helmuga" saioan
18:00 - 20:00
Tasio Martin, alpinista eta aterpezaina
EITB

Azken eguneratzea

Tasio Martin izango da igandeko "Helmuga" saioko protagonista. Alpinista eta aterpezaina izanik, duen bizimoduaz hitz egingo du, besteak beste. Saioa igande goizean izango da ikusgai, 11:30etik aurrera.

"Helmuga"

