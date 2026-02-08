ETB1en
Amaia Irazustabarrena, palista pilotari

Palista hernaniarra izan da aste honetako protagonista.
Amaia Irazustabarrena palista hernaniarra izan da aste honetako protagonista "Helmuga" saioan. Orain arte egindako ibilbideaz gain, etorkizunera begira dituen asmoez ere mintzatu da. 

