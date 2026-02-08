En ETB1
Amaia Irazustabarrena, palista pelotari

La palista hernaniarra ha sido la protagonista de esta semana.

Amaia Irazustabarrena palista
La palista Amaia Irazustabarrena
Euskaraz irakurri: Amaia Irazustabarrena, palista pilotari
La palista hernaniarra Amaia Irazustabarrena ha sido la protagonista del programa "Helmuga" de esta semana. Además de los logros conseguidos, ha hablado de sus planes de cara al futuro. 

